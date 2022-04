Straks ook reclame in PlayStation games

Nadat Netflix speculeerde over reclame kun je het straks ook verwachten in games van PlayStation?

Het nieuwe heilige woord lijkt reclame te zijn. Jaren geleden nog ondenkbaar binnen een streamingdienst of game. Vandaag de dag moeten we het maar normaal gaan vinden. Deze week werd bekend dat Netflix naar de mogelijkheid kijkt om reclame toe te passen binnen de dienst. Sony is wellicht iets vergelijkbaars van plan met PlayStation. Daarover bericht Insider.

Reclame in gratis games op PlayStation

Maak je geen zorgen, in betaalde games hoef je geen reclame te verwachten. Het gaat hier om reclame in gratis te spelen spellen. Op deze manier kunnen ontwikkelaars naast in-game aankopen nog meer aan een game verdienen. Althans, dat is de gedachte erachter. Op deze manier zou de ontwikkelaar gemotiveerd moeten worden om meer games op deze manier aan te bieden.

De gamer moet daarmee ook beter geholpen zijn. Want, meer gratis games is meer mogelijkheden om een spel uit te proberen. Voor een game waar je 10, 20, 30 euro of meer voor moet betalen denk je eerst goed na. Een gratis spel kun je uitproberen en altijd achteraf oordelen of je er plezier aan beleeft of niet. De reclame moet je dan maar voor lief nemen.

De vraag is natuurlijk hoe Sony vorm gaat geven aan reclame in free-to-play PlayStation games. Advertenties die in beeld komen en je zelf weg moet drukken, of een reclame in beeld in de gamewereld waar je in speelt? We gaan het zien.