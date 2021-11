Straks zelf grappige stickers maken in WhatsApp

WhatsApp is bezig om een functie uit te rollen, waarbij jij zelf grappige stickers kan maken en kan versturen naar je vrienden.

De berichtendienst krijgt binnenkort een functie die het mogelijk maakt om stickers te maken binnen WhatsApp zelf. Meestal zijn dit lollige stickers om naar je vrienden te sturen. De functie is ontdekt door YouTuber Makul Sharma in een testversie.

Stickers in WhatsApp

Telegram heeft dit al een tijdje, maar nu volgt de meest gebruikte berichtendienst van de wereld ook. Het is natuurlijk al mogelijk om stickers te versturen, maar deze moet je zelf maken met programma’s buiten WhatsApp. Of downloaden bij andere aanbieders. Met de nieuwe functie heb je dat niet meer nodig. Het stelt namelijk gebruikers in staat om zelf stickers te maken. Dit doe je met foto’s die op je smartphone staan. Wel zo makkelijk.

Maak vervolgens een uitsnede van de foto en voeg er tekst, tekeningen en emoij’s aan toe. De techwebsite Android Authority heeft de functie inmiddels getest. Zij bevestigen dat het werkt. Op dit moment zit de functie alleen nog in de bètaversie van WhatsApp voor desktops. Het zou ideaal zijn als de functie ook volgt voor de mobiele apps. Daar gebruik je de berichtendienst het meest mee. Het is echter nog onbekend of dit gaat gebeuren en wanneer de functie überhaupt uitgerold gaat worden.