Strange World (Disney) review

Ook Disney is nu steeds meer sciencefictionseries aan het uitbrengen. Het daverende succes van The Mandalorian overtuigde de tekenfilmgigant om ook een nieuwe sciencefiction film voor hun streaming service Disney+ te lanceren: Strange World. Wat kan je verwachten?

De setting van Strange World

Een legendarische familie van ontdekkingsreizigers, de familie Clade, reist naar een onbekende planeet waar ze een groot aantal verrassingen en gevaren tegenkomen.

Uiteraard is er zoals elke Disney-film ook hier een buitenbeentje. Dat is Searcher Clade, die niets van het avontuurlijke leven van een ontdekkingsreiziger hebben moet, en liever een rustig bestaan als boer leidt. Vooral de torenhoge verwachtingen die de vele fans van zijn vader Jaeger hebben, en die hij dus moet waarmaken, drijven hem tot lichte wanhoop.

Gelukkig wordt hij bijgestaan door zijn wilskrachtige vrouw Meridian en zijn avontuurlijke zoon Ethan. Al deze verschillende karakters moeten samenwerken, want de woeste avonturen die ze op de planeet Strange World mee gaan maken zijn alleen dan te overleven.

Animatiefilm volgens het klassieke Disney thema

Kortom, de onwillige held die verborgen talenten in zichzelf ontdekt, in een familiesetting. Wat dat betreft is Strange World weer een echte Disneyklassieker. De Amerikaanse release is gepland om samen te vallen met Thanksgiving, een Amerikaanse nationale feestdag. Na de twee coronajaren is dit hopelijk het eerste jaar waarin het bioscoopseizoen weer ongestoord kan beginnen.

Omdat de hoofdpersonen in deze animatiefilm tot verschillende generaties behoorden kan eigenlijk iedereen zich hiermee identificeren. Dat maakt het een ideale gezinsfilm voor alle leeftijden, hoewel de kleinsten misschien bepaalde scenes te spannend zullen vinden. Een mooi voorproefje van de zeer gevaarlijke en af en toe hallucinante wereld vind je in deze officiële trailer van Strange World.

Wanneer komt Strange World in de bioscoop en op Disney+?

Het duurt nog enige tijd voordat deze film uitkomt. De bioscooppremière is 23 november. Kort hierna zal de film te bekijken zijn op het eigen Disney+ kanaal.