Stranger Things 4: grote verrassing in eerste trailer

Bekijk hier de eerste beelden van het vierde seizoen van Stranger Things!





De eerste beelden van Stranger Things 4 zijn door Netflix gedeeld. Geen kiddo’s op een fiets, geen gezellige jaren tachtig vibes en ook geen Verenigde Staten van Amerika. Wat we zien zijn beelden van Rusland. Sneeuw. Hardwerkende mannen én.. de terugkeer van een oude bekende.

Let op. Deze teaser moet je NIET kijken als je de voorgaande seizoenen van Stranger Things niet hebt gezien. Met name het einde van seizoen drie speelt een belangrijke rol in deze onthullende eerste teaser.

Is het jammer dat Netflix nu al weggeeft dat deze persoon weer terugkeert in de serie? Ja en nee. De magie is nu echt weg. Aan de andere kant: Netflix geeft wat de mensen willen.

Wanneer Stranger Things 4 exact op Netflix verschijnt is nog niet bekend. Voor nu heeft de Amerikaanse streamingdienst alleen de tekst From Russia with love… medegedeeld.

Je kunt de teaser hieronder bekijken. Ondertussen speculeert het internet erop los. Op het moment van schrijven is de teaser al meer dan 270.000 keer bekeken!