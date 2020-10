Stranger Things 4 toont teken van leven - Apparata

Yes, we krijgen weer wat te zien van Stranger Things 4. Ook al stelt het weinig voor, het geeft in elk geval hoop!

Tja, met het coronavirus nog om ons heen moeten we het vooral hebben van leuke games en films. Veilig binnenzitten en zoveel mogelijk activiteiten binnenshuis verzinnen. Netflix heeft voldoende content voor ons in petto, maar hoe zit het daar nu eigenlijk mee?

Zo weten we dat Stranger Things 4 in de maak is. Door de pandemie hebben ook de opnames van het nieuwe seizoen van deze serie lang stilgelegen. Deze week hebben we dan eindelijk genoeg nieuws te horen gekregen in vorm van een kleine teaser. Netflix heeft met een foto min of meer duidelijk gemaakt dat de opnames van Stranger Things 4 hervat zijn. Dat is erg goed nieuws en voorkomt eventuele vertragingen.

De opnames vinden plaats in de Upside Down. Meer krijgen we niet te weten. Wanneer Stranger Things 4 verschijnt op Netflix is niet bekendgemaakt. In februari van dit jaar kregen we een korte teaser te zien. Vermoedelijk verschijnt het nieuwe seizoen in 2021 op Netflix. En fans kunnen ook daarna nog lekker blijven genieten van de spraakmakende serie. De bevestiging van Stranger Things seizoen 5 is al eerder gecommuniceerd.