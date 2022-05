Stranger Things 4 Vol 1 trailer haalt nog één keer alles uit de kast

Nog één keer een finale trailer van Stranger Things 4 Vol 1. Bekijk de beelden snel!

Eindelijk, eindelijk is het dit weekend genieten geblazen. Dan verschijnt het eerste deel van het vierde seizoen van Stranger Things op Netflix. Door de afgelopen periode deelde Netflix teasers, trailers en andere opzetjes om je alvast lekker te maken voor het nieuwe seizoen.

De ultieme traktatie komt nu in vorm van een spetterende, laatste trailer. Een finale trailer zoals Netflix het zelf omschrijft van Stranger Things 4 Vol 1. In de ruim 1 minuut durende trailer zie je de verschillende verhalen die in het vierde seizoen naar voren komen.

De tieners die met de Upside Down weer een nieuwe dreiging kunnen verwachten in Hawkins. Eleven, die een normaal leven probeert te leiden in Californië na een verhuizing, maar natuurlijk helemaal geen normaal leven krijgt. En dan is er nog sheriff Hopper, die niet dood is maar vastzit in een Russische gevangenis.

Kortom, drie spannende verhaallijnen die samenkomen in deze finale trailer van Stranger Things 4 Vol 1. De eerste zeven afleveringen van het vierde seizoen staan aanstaande vrijdag live op Netflix. In juli volgt volume twee van het vierde seizoen met nog eens twee extra lange finale afleveringen.