Stranger Things-flipperkast kost een vermogen

Kun je het wel zelf opnemen tegen de Demogorgon.

Stranger Things is een bijzonder leuke Netflix-serie. Aangezien de serie op Netflix zo’n succes is geworden, moet je niet gek opkijken dat allerlei merken met de benaming aan de haal gaan. Cola, schoenen, kleding en nu ook flipperkasten met Stranger Things in de hoofdrol.

Waar je naar kijkt is een bijzonder dure én bijzonder exclusieve flipperkast van Stern Pinball. Het gaat om een compleet nieuwe machine met de nodige verwijzingen naar de jaren tachtig. Geheel in stijl van Stranger Things.

De flipperkast komt in drie varianten op de markt. Als Pro, als Premium en als Limited Edition. De varianten verschillen van elkaar op een aantal gebieden. Zo komen de Premium en Limited Edition met een ingebouwde video projector. Deze laat animaties en beelden tot leven komen in de flipperkast. Bij deze varianten is het ook zo dat het centrale display zich kan omvouwen tot schans met een gapende mond van de Demogorgon aan het uiteinde.

Al dat moois komt helaas met een prijskaartje. De Pro-versie is er vanaf 6.099 dollar. De Premium kost 7.699 dollar en de Limited Edition kost maar liefst 9.099 dollar. Deze prijzen zijn exclusief lokale belastingen.