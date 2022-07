Stranger Things seizoen 4 volume 2 nu te zien

Een vriendelijke herinnering. Je kunt nu de laatste twee afleveringen van Stranger Things seizoen 4 kijken op Netflix in vorm van Volume 2.

Het was genieten geblazen, afgelopen maand met een geheel nieuw seizoen van Stranger Things op Netflix. Helaas kon je niet het gehele seizoen in één ruk bekijken. Het grootste gedeelte van seizoen vier verscheen in vorm van volume 1. De twee laatste afleveringen zouden later volgen met volume 2.

Stranger Things seizoen 4 volume 2

Volume 2 staat nu eindelijk op Netflix. Het is alweer een paar weken geleden dat je de laatste aflevering van Volume 1 hebt gekeken. Ik kan me zo voorstellen dat je misschien alweer vergeten was dat Volume 2 dit weekend zou verschijnen op de Amerikaanse streamingdienst.

Het tweede deel van het vierde seizoen van Stranger Things kijkt weg als een soort film. Het zijn twee extra lange afleveringen die maar liefst anderhalf uur duren. Na dit seizoen is het weer even afkoelen. Bekend is dat er nog een seizoen 5 volgt. Echter, zal dat nog wel even duren. Het vijfde seizoen is vermoedelijk ook het laatste seizoen van Stranger Things op Netflix.

In het vierde seizoen speelt de schurk Vecna de hoofdrol in het plaatsje Hawkins in Stranger Things. In volume 2 van Stranger Things seizoen 4 worden losse draadjes afgemaakt en krijg je antwoord op de vragen waar nog vraagtekens bij stonden.