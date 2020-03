Streamers verlagen kwaliteit om internet te sparen

Er zijn ook partijen die geen aanpassingen in kwaliteit doen. Kijk maar...





Nu veel mensen de tijd in quarantaine doorbrengen is het bingewatchen op Netflix een uitkomst. Dit levert echter onverwachte problemen op. Het gebruik van internet neemt namelijk door alle thuiswerkers enorm toe.

Dit gaat zover dat men op Europees niveau vreest voor problemen. Daarom hebben vertegenwoordigers van de EU, zoals wij gisteren al meldden, aan Netflix gevraagd om de kwaliteit van hun streams te verlagen van HD naar SD. Op basis van gebruikerservaringen lijkt Netflix hieraan gehoor te geven.

Reuters meldt dat ook YouTube het verzoek heeft gehad en geaccepteerd om de kwaliteit van de streamingdiensten te verlagen. Ook hier kun je dus voorlopig alleen in SD-kwaliteit jouw tijd verdrijven. Deze Youtube-miljonairs zullen daar overigens niet wakker van liggen.

De maatregel geldt voor zowel Netflix als Youtube voorlopig voor 30 dagen. Om een idee over de impact te geven: alleen al de aanpassing bij Netflix zorgt ervoor dat 25% minder verkeer over de Europese netwerken gaat.

Als we de capaciteit die YouTube gaat besparen daarbij optellen lijkt het erop dat het gevaar van een breakdown van internet geweken is. Streamingdiensten zoals Ziggo/Vodafone en KPN melden dan ook dat zij weliswaar een piek in dataverbruik zien, maar geen maatregelen verwachten.

Bron: Reuters

Beeld: Youtube