Streamingdienst HBO Max krijgt nieuwe naam

HBO Max ondergaat een naamsverandering naar simpelweg “Max”. De populaire streamingdienst, die bekendstaat om zijn rijke aanbod aan films, series en documentaires, heeft besloten om zijn naam te vereenvoudigen en een nieuwe identiteit aan te nemen. Deze naamsverandering komt niet alleen met een nieuwe merknaam. Ook zijn er een reeks spannende veranderingen en verbeteringen voor de streamingdienst.

Meer over HBO Max

In de maand oktober van 2018 kondigde het grote WarnerMedia een OTT-streamingdienst aan. Uiteindelijk werd in mei 2020 HBO Max gelanceerd in de Verenigde Staten als een premium streamingdienst. Sinds maart 2022 is HBO Max ook gestart in Nederland.

De dienst wist snel succes te boeken door zich te onderscheiden met populaire shows zoals Game of Thrones, Succession, Friends en vele andere. Echter, naarmate de concurrentie op de streaming markt toenam, heeft HBO Max besloten om zijn merknaam te heroverwegen en een nieuwe richting in te slaan.

Heb je nog geen abonnement afgesloten op HBO Max?

Aanspreken van een breder publiek

De naamsverandering naar Max is bedoeld om de dienst een frisse uitstraling te geven en breder publiek aan te spreken. Door de naam te vereenvoudigen tot Max, wil de streamingdienst toegankelijker zijn voor een breder scala aan kijkers, ongeacht of ze bekend zijn met HBO als merk of niet. In de Verenigde Staten zal de naam HBO Max al in mei worden aangepast naar Max. In Nederland zal de verandering pas in 2024 plaatsvinden.

Max zal dezelfde prijzen aanhouden als bij HBO Max. Dit betekent dat een basisabonnement nog steeds 5,99 per maand kost en een jaarabonnement 46,99 euro. HBO Max bood een levenslange korting aan voor gebruikers die een abonnement voor 1 april 2022 hadden afgesloten. Dit betekent dat gebruikers 50 procent minder hoeven te betalen. Of deze actie ook voor Max gaat gelden is nog maar de vraag.

Wat gaat er allemaal veranderen?

Ook wordt er gewerkt aan nieuwe functies en verbeteringen om de kijkervaring zo goed mogelijk te maken. Eén van de belangrijkste updates is de invoering van advertenties op de dienst. Hoewel HBO Max oorspronkelijk een advertentievrije ervaring bood, heeft Max besloten om advertenties toe te voegen aan bepaalde delen van de dienst om meer inkomsten te genereren en de abonnementskosten te verlagen. Dit kan echter een controversiële zet zijn, aangezien sommige gebruikers zich zorgen maken over de impact van advertenties op hun kijkervaring.

Een andere opvallende verandering is de uitbreiding van de contentbibliotheek van Max. De streamingdienst heeft aangekondigd dat het zijn aanbod zal uitbreiden met nieuwe originele content, exclusieve shows en films, en een breder scala aan genres om een breder publiek aan te spreken. Hiermee hoopt Max zich te onderscheiden van andere streamingdiensten en kijkers aan te trekken die op zoek zijn naar diverse en unieke content.