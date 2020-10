Streamingdienst Quibi nu alweer ten onder - Apparata

Na een half jaartje gaat streamingdienst en Netflix-concurrent Quibi ten onder. In een blogpost leggen de bedenkers uit waarom.

Eerder dit jaar werd dé volgende streamingdienst aangekondigd in de vorm van Quibi en dat leek zeer gesmeerd te lopen. Het was een streamingdienst met een unieke insteek en een gigantisch startkapitaal. Was, want nu maken de bedenkers bekend er alweer mee te moeten stoppen. Het unieke concept lijkt niet aangeslagen te zijn. Maar wat ging er mis?

Quibi stopt ermee

In een blogpost (in de vorm van een open brief) maken bedenkers Jeffrey Katzenberg en Meg Whitman bekend dat Quibi ermee stopt. Het platform heeft het slechts een half jaartje volgehouden en dat is hartstikke zonde. De streamingdienst bracht namelijk een uniek concept naar de overvolle markt.

Quibi bood namelijk exclusief series aan met afleveringen van maximaal 10 minuten. Het idee was dat je tijdens het wachten op de bus of het zitten in de trein even een aflevering kon snacken. Er was dan ook geen TV- of desktop-app; het ging om de mobiele kijkervaring.

Waarom het niet werkte

Maar daar was kennelijk te weinig animo voor. In de brief zijn Katzenberg en Whitman overigens behoorlijk open en eerlijk over Quibi. Dat mag ook wel, want ze wisten massaal geld op te halen voor het project. Daar zijn ze ook trots op.

En toch is Quibi geen succes. Dat heeft waarschijnlijk met twee dingen te maken: Het concept zelf was niet sterk genoeg om een standalone streaming dienst te rechtvaardigen. Of omdat onze timing niet goed was. Helaas zullen we het nooit zeker weten, maar we denken dat het een combinatie van de twee redenen is. Katzenberg en Whitman in een open brief

In die laatste zin refereren ze naar de release van Quibi in de huidige COVID-pandemie. En dat maakte het voor de dienst inderdaad niet makkelijker. Alles van Quibi draaide om wachttijden en korte intervallen. Laat nu juist die momenten wegvallen nu iedereen thuis moet werken. Wel prijzen ze andere bedrijven die de wereldwijde problemen wel hebben weten te overwinnen.