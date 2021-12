Streamlegende Dr. Disrespect kondigt eigen game aan

Afbeelding @Dr. Disrespect / G Fuel

De man, de mythe, de legende Dr. Disrespect kondigde al een eigen gamestudio aan en daar hoort nu een officiële onthulling van de game bij.

Er zijn talloze gamers die bakken met geld verdienen door spellen te spelen. Streamlegende Dr. Disrespect pakt het iets anders aan en kondigt nu zijn eigen game aan. Het spel wordt uitgegeven door zijn eigen studio, die hij eerder dit jaar al aankondigen. Wat kunnen we verwachten van de AAA-studio en Doc’s eigen game?

Dr. Disrespect kondigt eigen game aan

Doctor Disrespect, die in het echt Guy Beahm heet, vertolkt al jaren een over-de-top personage voor zijn livestreams. De mustache-dragende, grofgebekte, matje-hebbende pestkop heeft in zijn carrière al ongekend veel games met de grond gelijk gemaakt. Nu is het aan hem om zelf iets moois neer te zetten.

Onder zijn studio Midnight Society kondigt hij een AAA-shooter aan. De game zal draaien op de Unreal Engine 5 en moet een zegen zijn voor de gamecommunity. De multiplayer-ervaring is naar eigen zeggen dus niet gericht op het uitmelken van gamers en streamers; het moet de community juist verrijken.

Uiteraard is Dr. Disrespect alles behalve een coder of ontwerpen. Met zijn streamersfortuin (naar verluidt tussen de 3 en 6 miljoen euro) huurt hij onder meer Call of Duty-maker Robert Bowling en Halo 5-ontwikkelaar Quinn Delhoyo in. Zij waren respectievelijk verantwoordelijk voor de community/marketingmanager en questontwerper voor die games.