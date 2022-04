Streep door E3, de grootste gamebeurs ter wereld

De E3 staat al jaren bekend als de grootste gamebeurs ter wereld. Maar de toekomst is in het geding.

De afgelopen jaren ging de E3, door corona, niet door. Tot tweemaal toe werd de show digitaal georganiseerd. Normaal gesproken is het Los Angeles Convention Center het toneel van de Electronic Entertainment Expo, zoals het officieel heet. In de volksmond beter bekend als gamebeurs E3.

Dit jaar is er echter een complete streep gezet door de organisatie van het event. Er volgt geen digitale en geen fysieke E3 dit jaar. Dit jaar zou de E3 eigenlijk, voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, weer fysiek plaatsvinden. De organisatie heeft bezoekers, waaronder IGN, ingelicht per email.

Helemaal dood is het event niet. De organisatie is vastberaden om in 2023 een nieuwe editie te organiseren. Als reden voor het annuleren van deze editie zijn de onzekerheden over COVID-19 en de gezondheidssituatie ter plekke.

Covid is immers naar de achtergrond verplaatst, maar nog niet helemaal achter de rug. De beslissing van de organisatie is dan ook niet heel gek.

De vraag is natuurlijk of corona volgend jaar nog wel een rol speelt. Mocht dat zo zijn dan kan de E3 gamebeurs zomaar nog een jaar verplaatst worden. Maar dat is vooruit lopen op de gang van zaken. Eerst maar eens 2022 goed doorkomen!