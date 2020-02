Streep door MWC, drama voor smartphonefabrikanten

En ook vervelend voor media die het reisje al geboekt hadden staan.





Het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona gaat dit jaar niet door. Een flinke tegenvaller, want op dit event presenteren diverse fabrikanten van smartphones hun nieuwste toestellen.

GSM Association, de organisatie achter het event, zou in eerste instantie pas vrijdag beslissen of het evenement wel of niet door zou gaan. Gistermiddag kwamen echter de eerste berichten uit Spaanse media dat het MWC niet door zou gaan en later kwam inderdaad de bevestiging.

De afgelopen dagen hadden al diverse merken laten weten niet aanwezig te zijn. Reden voor het afzeggen is het besmettelijke coronavirus. Het is ook een domper voor Barcelona. Het event is jaarlijks goed voor een kleine pomp in de lokale economie. Gasten en bedrijven moeten immers hotels boeken, eten in de Spaanse stad en maken gebruik van taxi’s. Dat gaat nu dus allemaal niet door.

Het is aan de fabrikanten om te bepalen wat ze met voorbereide presentaties gaan doen. Zo zal de één via een eigen event nieuwe smartphones presenteren en weer een ander zal het misschien uitstellen.