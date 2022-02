‘Street Fighter 6’ bevestigd via een nieuwe trailer!

Het spel Street Fighter 6 komt er zeker aan en is aangekondigd met een vette trailer.

Capcom heeft de ontwikkeling van Street Fighter 6 aangekondigd, het volgende hoofdstuk in de iconische vechtserie, meldt IGN. Het bracht ook een teaser-trailer uit met Ryu en Luke, een belangrijk DLC-personage dat aan het einde van Street Fighter V verschijnt. Het geheel ziet er indrukwekkend uit.

Street Fighter 6

We moeten het nu doen met de trailer, want de ontwikkelaar heeft niet veel meer gezegd. Capcom zei wel dat er in de zomer van 2022 meer nieuws naar buitenkomt. De game werd aangekondigd na de Pro Tour-vechtgametentoonstelling van Capcom via een countdown-website. Er was geen andere informatie, hoewel de grafische afbeeldingen van de trailer suggereren dat de nieuwe titel een meer realistische tekenstijl zou kunnen gebruiken.

Street Fighter V, uitgebracht in 2016, was de eerste titel in de serie die een volledige verhaalmodus gebruikte. Echter, het kende een moeilijke start vanwege serverproblemen en beperkte inhoud. Het werd uiteindelijk toch een succes, grotendeels dankzij de daaropvolgende Champion- en Arcade-edities. De ontwikkelaar is van plan om niet dezelfde fouten te maken, dus de serverproblemen van toen zullen (hopelijk) niet meer voorkomen.

Andere games

De ontwikkelaar brengt nog veel meer games uit binnenkort. Samen met het Street Fighter 6-nieuws onthulde Capcom een ​​nieuwe compilatie van games met titels als Darkstalkers: The Night Warriors, Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge en Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition. Dus als je een fan bent van vechtspellen, dan zit je de komende periode goed.