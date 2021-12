Stromer ST2022: Zwitsers pakken uit met conceptbike

Stromer, goed voor één op de de drie verkochte speed pedelecs op de Belgische en Nederlandse markt, wil haar positie als marktleider op de speed pedelec markt graag versterken. Dat lijkt met de onthulling van de conceptbike Stromer ST2022 redelijk overtuigend gelukt te zijn.

Op dit moment is het Stromer vlaggenschip de Stromer ST5, de duurste Stromer die met alle opties de tienduizend euro aantikt. Maar dat is nog niets vergeleken met de spectaculaire concept bike, die voorlopig onder de codenaam Stromer ST2022 door het leven gaat. Of dit een nieuwe uitvoering van een van de bestaande modellen wordt, of bijvoorbeeld de naam ST6 krijgt, weten we ook nog niet.

Deze concept bike werd onthuld op het besloten Stromer Universe 2021 event in het Belgische Genk. Het was streng verboden om opnames te maken van de Stromer concept bike. Vandaar dat we het moeten doen met een silhouet van de fiets, zoals deze door de Zwitsers op hun site is geplaatst.

Stromer ST2022 krachtiger dan ooit

Stromer heeft de fiets flink uitgerust voor ook langere tochten. Zo wordt de Stromer ST2022 uitgerust met een 1400 Wh accu. Deze accu van bijna anderhalve kilowattuur is natuurlijk naar 2021-begrippen, behoorlijk groot.

De reden dat de nieuwe concept bike een zeer dikke onderstang heeft om deze accu onderdak te bieden.

Geheimzinnige aandrijving

Verder is de Stromer ST2022 fiets uitgerust met een geheimzinnige aandrijving, waar de Zwitserse fabrikant in de komende maanden meer over zal vertellen. Het is niet onmogelijk dat ook deze motor is verwerkt in de dikke stang. Dat zou logisch zijn, en inderdaad de aandrijving ongebruikelijk maken.

Verder is bekend gemaakt dat de aandrijving in negen stappen geregeld kan worden.

Het vehikel zal, kortom, steeds meer weg hebben van een op 49 km per uur begrensde motor.

Te zien aan het silhouet is verder dat het aan de voorkant is voorzien van een hydraulische schijfrem, in het frame weggewerkte versnellingskabels en een bagagedrager. Wat dat betreft geldt voor de Stromer ST2022: aus der Schweiz nichts neues.

We zullen dus echt op de technische details van de motor en het aandrijfsysteem moeten wachten. In een tactiek die van de makers van computerspellen is geleend, lijkt Stromer dat in kleine brokjes te gaan doen. Dit, om zo de aandacht van de speed pedelec fans vast te blijven houden tot in de zomer van 2022. Want dan wordt dit vlaggenschip gelanceerd.

Bijna dertienduizend euro

En wat dit Zwitserse wonder van techniek zal gaan kosten? Er is al bekend dat het prijsrecord van de Stromer ST5 aan diggelen gaat. De Stromer ST2022 moet namelijk rond de 13.000 euro gaan kosten. Dat een forse prijs, ongeveer die van een goedkope auto als de Citroen C1 of de Toyota Aygo. Daarvoor in ruil krijg je dan wel een snelle elektrische fiets, waarmee je veel goedkoper rijdt dan een auto, aan je conditie werkt en die is voorzien van de laatste elektronische snufjes.

En laten we eerlijk zijn. Op deze spectaculaire speed pedelec maak je wel meer indruk op de weg dan in een sukkelig budget autootje waar de buurman ook in rijdt. Al is de kreukelzone natuurlijk wat minder.