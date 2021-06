Studenten kregen Bitcoins, wat deden ze ermee en hebben ze nu een monsterwinst!? - Apparata

Studenten aan de MIT kregen van wat wetenschappers Bitcoins. Wat deden ze er vervolgens mee en hebben ze een monsterwinst ermee gehaald?

Enkele wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) besloten zes jaar gelden wat geld te verdelen onder 3.100 studenten in Bitcoins. Dat was overigens niet veel geld en meer een experiment, dan om er echt geld aan over te houden. Maar de cryptocurrency is zo hard gestegen, dat veel studenten er een mooie winst aan overhouden.

Studenten met Bitcoins

De universiteit experimenteert en ondersteunt Bitcoin en andere crypto’s al een lange tijd. In 2014 hebben twee informaticastudenten Dan Elitzer en Jeremy Rubin dus wat percentages van Bitcoins uitgedeeld aan duizenden MIT-studenten. Nadat Rubin en Elitzer MIT hadden verlaten, bleven ze werken in de cryptocurrency-business. Op vrijdag legden enkele studenten die de BTC al meer dan zes jaar vasthielden uit dat ze aanzienlijke winsten hebben. Volgens getuigenissen van enkele deelnemers die sindsdien de leidende crypto-activa hadden, behaalden de studenten 13.000% winst. Als ze niet al eerder verkocht hebben…

Een student die 13.000% verdiende: ‘De meesten van ons dachten dat het een grapje was’. Een andere studente, Mary Spanjers, heeft verteld aan Bloomberg dat ze de BTC nog steeds heeft en er niet aankomt. Voor de dip van afgelopen weken was de munt van haar ongeveer $20.000,- waard. Dat is omgerekend een monsterwinst van 13.000%.

Oei, sommige hebben verkocht

Dat is balen natuurlijk, te vroeg verkopen. Des te meer als andere studenten wel de munten aanhielden en er vandoor gaan met veel meer geld. De student die dit initiatief mede begon weet niet hoeveel mensen de BTC nog hebben. Een student die verkocht heeft, heeft haar waarde van de munt besteed aan voedsel. Maar ze geeft wel aan: ‘ik heb nu wel mijn MIT- diploma, en daar ging het mij uiteindelijk om’. Als elke MIT-student echter het digitale bezit nog zou hebben, zouden ze in totaal ongeveer $60 miljoen hebben verdiend. Kijk, zo wordt studeren toch leuk(er)!