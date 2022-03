Studio Display brengt 27-inch 5k pal voor je ogen

Naast een nieuwe iPad, iPhone en een computer in vorm van de Mac Studio werd ook de Studio Display gepresenteerd. Een nieuw scherm.

Compatibel met de nieuwe Mac Studio, maar in principe ook met de Mac Mini en alle andere Macs van Apple. De Studio Display is meer dan alleen een fraai beeldscherm. Het 27-inch grote 5K Retina scherm is volgepropt met technologie om als aanvulling te dienen op je computer.

Het design van het display sluit mooi aan op de andere producten van Apple. De behuizing is gemaakt van aluminum en het scherm zelf is tot 30 graden te bewegen. Het beeldscherm heeft zijn eigen A13 Bionic chipset. Ingebouwd in het display is een 12 MP groothoeklens met ondersteuning voor Center Stage om videovergaderingen in hoogwaardige kwaliteit bij te wonen. Daarnaast is er een microfoon ingebouwd in het scherm voor een heldere conversatie.

De nieuwe Studio Display is uitgerust met drie USB-C poorten. Deze poorten ondersteunen een snelheid van maximaal 10 GB/s. Via Thunderbolt kun je een andere Mac aansluiten. De ondersteuning voor deze kabelverbinding is 96W. Dat betekent dat je ook een 14-inch MacBook Pro op deze manier kunt snelladen. Het is mogelijk om tot drie van deze schermen aan te sluiten op een MacBook Pro.

Met de komst van de nieuwe Studio Display introduceert Apple ook een nieuwe zilver-met-zwart Magic Keyboard met Touch ID, een Magic Trackpad en een bijpassende Magic Mouse. Al deze accessoires zijn apart verkrijgbaar.

Het nieuwe scherm is vanaf 18 maart te koop, bestellen kan nu al. Prijzen beginnen bij 1.779 euro voor ‘normaal’ glas. Wil je glas met nanotextuur dan ligt de prijs op 2.029 euro.