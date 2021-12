Succesvolle Ear (1) van Nothing nu ook in gelimiteerde oplage

Nothing is terug met de Ear (1). Het merk lanceert een nieuwe variant op de draadloze oortjes.

Het was even aftasten, maar de lancering van de Nothing Ear (1) mag je best omschrijven als een succes. Het in Londen gelokaliseerde merk is opgericht door de mede-oprichter van OnePlus. Volgens media en klanten viel de Ear (1) behoorlijk goed in de smaak. Zelfs het uitgesproken uiterlijk van de oortjes kon op een duimpje omhoog rekenen. Maar misschien ben je van mening dat de kleur niet zo mooi is. In dat kader heeft Nothing nu goed nieuws voor je.

Het Britse merk heeft een nieuwe variant op de Ear (1) aangekondigd. Batman zou trots zijn, want de oortjes komen nu ook in het zwart. Deze Black Edition komt eveneens in een transparante case. Nothing spreekt over een smoky finish in combinatie met mat zwart. De specificaties zijn nog steeds hetzelfde. Dus 34 uur speeltijd, actieve ruisonderdrukking, een driver van 11.6mm en een scherpe prijs van €99.

Wat je over de streep moet trekken is het feit dat deze Nothing Ear (1) in het zwart een limited edition betreft. Dat is natuurlijk een klassieke marketingtruc om je deze uitvoering aan te smeren.

De eerste 100 exemplaren van de zwarte Ear (1) krijgen een individuele gravering. Vanaf productie exemplaar één tot en met 100. Het productiegetal is gegraveerd terug te vinden op het product. Toch een grappig extraatje.