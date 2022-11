SunSaluter volgt de zon en zuivert tegelijkertijd water

Eden Full bedacht de SunSaluter: een lowtech manier, waarmee je voor een paar tientjes dure elektronica van honderden euro’s kan vervangen.

Zonnepanelen staan meestal niet in de optimale hoek

Zonnepanelen zijn niet meer zo duur als een paar jaar geleden, maar je moet al gauw meer dan € 1 per watt vermogen rekenen. Dan moet je ook nog zorgen voor een omvormer en een accu. Alle reden dus, om je zonnepaneel zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het probleem is alleen, dat de zon zich in de loop van de dag verplaatst over de hemel.



Je hebt de hoogste opbrengst aan zonne-energie, als een zonnepaneel recht op de zon staat. Hoe meer schuin ten opzichte van de zonnestralen het zonnepaneel staat, hoe meer licht weerkaatst en hoe kleiner het effectieve oppervlak is dat zon opvangt. Enter de SunSaluter.

SunSaluter doet het met zwaartekracht

Je kan dit probleem oplossen met volgelektronica en een stappenmotor, maar dat kost al gauw honderden euro’s. En de bedoeling was nou juist om zoveel mogelijk energie uit het zonnepaneel te halen voor zo min mogelijk geld. De SunSaluter lost dit probleem op en daarmee een echte uitkomst voor mensen in ontwikkelingslanden. Of Nederlanders die graag off-grid leven.

SunSaluter zuivert ook water

Een tweede voordeel van dit slimme apparaat is, en dat terwijl het de zon volgt, het ook water zuivert. Terwijl een fles met vies water door het reinigingsfilter loopt, neemt het gewicht af waardoor het zonnepaneel gaat draaien. Bij de SunSaluter is dit precies zó uitgekiend, dat hierdoor het zonnepaneel de zon precies volgt. In totaal kan een SunSaluter 4 l water per dag zuiveren.

Zelfbouw

Misschien wel het meest aantrekkelijke van de SunSaluter, is dat je dit apparaat helemaal zelf kan bouwen. Heb je een zonnepaneel plus omvormer, lege flessen, een slang, een waterfilter, hout en montagemateriaal? Dan kan je in principe in een paar uur je eigen low budget volgsysteem bouwen. We kennen een aantal mensen in Oekraïne, en in heel wat andere landen, die hier erg blij mee zouden zijn. En woon je in een tiny house of heb je een zomerhuisje? Dan is het natuurlijk ook een mooi project.

Meer informatie

