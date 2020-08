Werkt deze powerbank op zonne-energie wel? [video]

Photon Sunslice powerbank op zonne-energie rekent af met 2 problemen.

Het idee is niet nieuw, een powerbank op zonne-energie, maar eerdere initiatieven strandden vaak op twee veelvoorkomende problemen. De makers van de Photon Sunslice powerbank hebben die problemen opgelost. Werkt deze powerbank op zonne-energie dan wel?

De Photon Sunslice powerbank: klein en makkelijk

Veel initiatieven voor een powerbank – of andere apparaten – op zonne-energie struikelen over 2 problemen. Ten eerste is het formaat vaak niet handzaam door de grootte van de zonnecellen. Ten tweede moet je maar net genoeg zonlicht kunnen vangen om de powerbank zelf op te laden. In onderstaand filmpje zie je hoe de Pothon Sunslice powerbank op zonne-energie deze bezwaren tackelt.

Het probleem van het formaat lost men op door de powerbank opvouwbaar te maken. Opgevouwen neemt het apparaat niet meer plek in dan een portemonnee. Vervolgens kan je de zonnepanelen uitvouwen en tijdens een tocht bijvoorbeeld aan een rugzak hangen. In 3 uur is de powerbank opgeladen tot 4.000 mAh en dat is volgens de makers genoeg om 2 smartphones op te laden. Bovendien biedt de lader daarmee volgens de makers meer vermogen dan concurrenten die een powerbank met vergelijkbaar formaat op de markt brachten. Daarbij bouwde men een eigen batterij in voor deze powerbank. Zo kun je hem van tevoren opladen. Voor sommigen is deze capaciteit wellicht toch onvoldoende.

Powerbank op zonne-energie als rugzak

Ook voor deze categorie gebruikers heeft men een oplossing, de Zenith Solar Backpack. Dit is een rugzak met laptopcompartiment. Er is echter één bijzonderheid. De achterkant is een groot zonnepaneel dat een batterij oplaadt. Deze batterij levert (afhankelijk van de keuze) tot 20.000 mAh en is dus te gebruiken om een laptop op te laden met zonne-energie. Ondanks deze ingebouwde installatie is de rugzak met een gewicht van 1,1 kilo niet zwaarder dan een reguliere rugzak met laptopcompartiment. (Wij vergeleken met een North Face borealis Classic Backpack).

Wordt deze vinding een succes?

Het lijkt erop dat de makers met deze oplossingen een bruikbaar alternatief in de markt zetten. De Kickstarter-campagne is in ieder geval al ver overtekend. De kosten voor de vindingen zijn met reguliere prijzen van respectievelijk EUR 99,- voor de Photon en EUR 149,- voor de Zenith niet overdreven duur. Zo kost de vergelijkbare rugzak al EUR 99,- en dan zou je daar voor een eerlijk prijsvergelijk nog de aanschafprijs van een powerbank van 20.000 mAh (vanaf 15 euro) bij op moeten tellen. Bovendien gelden er nu aantrekkelijke introductie-aanbiedingen. De echte test volgt natuurlijk in de praktijk en dat kan dit najaar, want beide apparaten worden vanaf oktober uitgeleverd.

Foto: Kickstarter