Super Mario 3D All-Stars voor Nintendo Switch - Apparata

De nieuwe game Super Mario 3D All-Stars is eigenlijk één grote collectie aan games voor de Nintendo Switch.

Voor de echte fan van Mario mag deze nieuwe game natuurlijk niet ontbreken op de Switch. Het is de derde aankondiging van Nintendo vandaag. Het Japanse bedrijf staat stil bij het 35 jarige bestaan van Super Mario.

Super Mario 3D All-Stars brengt Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy naar de Switch. Het zijn drie iconisch Mario games die elk op een ander platform verschenen. Zo kwam Super Mario 64 uit op de Nintendo 64. Super Mario Sunshine zag het licht op de Game Cube en Super Mario Galaxy was voor de Wii.

Het is niet zomaar een simpele port, gepropt in één grote game voor de Switch. Nintendo zegt dat de klassiekers in deze Mario 3D All-Stars grafisch opgepoetst zijn voor deze heruitgave. Verwacht echter niet teveel van deze woorden. Het is niet dat Nintendo er compleet de bezem doorheen heeft gehaald. Het zal er nog steeds wat gedateerd uitzien. Check de trailer en oordeel vooral zelf.

Super Mario 3D All-Stars verschijnt 18 september op de Nintendo Switch. De game gaat 59,99 euro kosten. Nintendo heeft de ambitie om het spel tijdelijk aan te bieden. Na ‘ongeveer’ 31 maart is de game niet meer (fysiek) verkrijgbaar.