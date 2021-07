Super Mario 64 verkocht voor een ongelofelijke 1,5 miljoen - Apparata

Meldden we dit weekend nog dat de duurste game ooit verkocht is, wordt deze nog eens platgewalst door de knaller van dezelfde veiling. Een originele Super Mario 64 liet de hamer slaan bij 1,56 miljoen dollar!

De impact van Nintendo op de game-wereld is enorm. Wie kent de Super Mario-serie en diens vele derivaten niet? Het begon allemaal in 1985 met Super Mario Bros. waarin we kennis maakten met Mario de loodgieter in 2D. Dit evolueerde in een hoop games met Mario en in 1996 konden we voor het eerst kijken naar Super Mario in het toen nog vrij nieuwe 3D. De eerste game waarmee dat kon was Super Mario 64 voor, het moge duidelijk zijn, de Nintendo 64.

Gigantisch bedrag

Toch is het aan de bizarre kant dat een variant van deze game tijdens een veiling 1,56 miljoen dollar opleverde. Dat gebeurde tijdens dezelfde veiling waarin The Legend of Zelda het record duurste game ooit verbrak met 870.000 dollar. Dat is net niet de helft. En dat voor Super Mario 64, wat dus best een revolutie was, maar verre van de eerste Super Mario. Hoezo is dit dan de duurste game ooit?

Wata

De reden voor de 1,56 miljoen waarmee dit exemplaar van Super Mario 64 is verkocht is de zogenaamde Wata-beoordeling. Hiermee wordt beoordeeld hoe origineel en in welke staat een game of accessoire is. Uiteraard is 10 het hoogste getal en dit exemplaar van Super Mario 64 is beoordeeld met een 9,8. De Wata-schaal noemt dit niks anders dan fabrieksnieuw. Dit is de beste versie van Super Mario 64 ter wereld en wellicht de meest originele Super Mario-game aller tijden. Het is een uitzonderlijke staat.

Dat is dus wat je nodig hebt om een game te laten verkopen voor 1,56 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 1,3 miljoen euro. Daarmee is dit uiteraard het nieuwe record. Kijk maar eens op zolder of jij nog iets hebt liggen wat het nieuwe record kan zijn. (via Heritage Auctions)