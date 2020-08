Super Mario Bros in verpakking levert bijna 120.000 euro op

Dit is best bizar. Een exemplaar van Super Mario Bros wisselde voor bijna 120.000 euro van eigenaar.

Hoeveel is een zeldzame game in de verpakking nu echt waard? Tja, het is maar net wat de gek ervoor geeft. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan prijsstijgingen van exclusieve games. In juli werd er een record gebroken toen een exemplaar van Super Mario Bros 114.000 dollar opleverde. Er is echter een verkoop geweest die nog meer opleverde.

Was die veiling van 114.000 dollar publiekelijk, in dit geval ging het om een verkoop via een investeringsplatform. Deze verkoop vond nog eerder plaats dan de veiling van afgelopen juli, aldus Ars Technica. Iemand betaalde 140.000 dollar voor de game Super Mario Bros. Dat komt omgerekend neer op bijna 120.000 euro.

Het bewijs dat deze verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden valt terug te lezen in de papieren. Op de website van de Amerikaanse SEC is de overeenkomst terug te vinden. Daar is inderdaad te zien dat iemand 140.000 dollar betaalde voor een exemplaar van het spel. Het gaat om een uitgave uit 1985 die nog in de originele verpakking zit.

De verkoop verliep via Rally RD, een investeringsplatform. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het handelen van zeldzame stukken. Of het nu om games of bijvoorbeeld auto’s gaat. Kopers kunnen een aandeel kopen in iets, in dit geval Super Mario Bros, in de hoop dat het in de toekomst nog meer geld oplevert.