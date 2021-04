Super Mario Bros in verpakking levert meer dan half miljoen euro op - Apparata

Een spelletje waar een liefhebber meer dan een half miljoen euro voor neertelt, dat is het geval met deze Super Mario Bros. De game zat nog netjes in de verpakking.

Of het nu gaat om Pokémon kaarten, een oude Apple computer of een game. Als het zeldzaam genoeg is kan het bizar veel geld opleveren. Dit keer hebben we weer zo’n knaller voor je. Een exemplaar van Super Mario Bros uit 1986 dat nog in de originele verpakking zat is geveild aan iemand voor maar liefst 660.000 dollar. Dat is omgerekend meer dan 560.000 euro.

13 liefhebbers hebben op de game geboden, waarbij het hoogste bod op 660.000 dollar uitkwam. Niet eerder heeft iemand zoveel geld neergeteld voor deze game. Het vorige record stond namelijk op 140.000 dollar. Een bizar verschil.

Het gaat hier om een origineel exemplaar voor de Amerikaanse markt. De eerste eigenaar kreeg de game als kerstcadeau, maar nam nooit de moeite deze uit de verpakking te halen (lekker ondankbaar). De game verdween in een lade en bleef daar tientallen jaren onaangeraakt. Achteraf een meesterzet, want wist deze persoon veel dat de game tonnen waard zou worden in deze staat. Het spel werd geveild via Heritage Auctions.

De koper is anoniem. Wellicht een liefhebber van Super Mario Bros, of gewoon een investeerder die denkt dat de game nog meer waard gaat worden. Het spel zal waarschijnlijk in de verpakking blijven, want uitpakken is de waarde onderuit schoppen. (Via Ars Technica)