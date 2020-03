Super Mario maakt de stap naar LEGO

's Werelds beroemdste loodgieter is er nu ook als LEGO-figuurtje.





Om met Mario aan de gang te gaan moet je een Nintendo-apparaat opstarten en één van de vele Mario-games spelen. Nu is het figuurtje ook inzetbaar als offline tijdverdrijf. Nintendo is namelijk een samenwerking aangegaan met LEGO.

Mario heeft nu zijn eigen LEGO-set gekregen. Doel van de set is dat kinderen zelf levels gaan bouwen aan de hand van LEGO-steentjes. De set is interactief en laat je daadwerkelijk een level offline ervaren. Het LEGO Mario-figuurtje kan zelfs praten en komt zo tot leven.

Er zit een schermpje op de buik van Mario die je helpt door een level te komen. Je kunt virtuele coins verdienen en als je een level voltooid hebt krijg je ook echt een melding te zien.

Wat de LEGO-set moet gaan kosten is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het speelgoed nog dit jaar in de winkels komt te liggen. Check de video hieronder om LEGO Mario te ontdekken.