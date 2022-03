Super73 C1X maakt je motorfiets overbodig

Een mooie compromis. De Super73 C1X combineert de wereld van de e-bike met een motorfiets.

Als je gaat shoppen voor een e-bike denk je niet meteen aan een motorfiets. Het zijn immers twee totaal verschillende voertuigen. Ze hebben gemeen dat ze allebei twee wielen hebben, maar daar is ook alles mee gezegd. Toch brengt Super73 het concept samen met de C1X.

Deze nieuwe fiets neemt de Super73-RX als basis. Vervolgens benadert het Amerikaanse merk het concept van een motorfiets. De topsnelheid van de fiets ligt op 120 km/u, waardoor het hebben van een motorrijbewijs, voertuigregistratie en een volledige verzekering verplicht is. De zithoogte van de C1X is 31 inch en de wielen zijn 15 inch groot.

De elektromotor is gemonteerd achter het draaipunt van de achterbrug van de e-bike. Momenteel is Super73 nog volop aan het testen met de C1X. Het is dan ook een concept. Met dit nieuwe concept wil het merk onderzoeken of er interesse is vanuit klanten voor een dergelijk motorfiets alternatief.

De actieradius voor in de stad komt neer op zo’n 160 kilometer. Je kunt de accu in minder dan een uur voor 80 procent laden. Het ontwerpprogramma van de Super73 C1X begon vorig jaar. Het is de bedoeling dat de elektrische fiets daadwerkelijk op de markt komt. Men mikt op een marktlancering eind 2023. Prijzen zijn nog niet bekend.