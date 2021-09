Supercoole gadget voor stop-motionvideo’s

Deze gadget voor het maken van stop-motionvideo’s maakt het heel makkelijk om dergelijke video’s te maken. Wij hebben de beelden!

Van kunstmatige intelligentie worden veel mensen een soort van bang. Maar nu is er een gadget ontwikkeld op basis van AI (artificial intelligence) om een goede truc uit te voeren. Niet dat het de mensheid gaat redden, maar het is wel een leuke toepassing.

Gadget stop-motionvideo’s

Op YouTube zijn stop-motionvideo’s razend populair. Met name hele uitgewerkte verhalen met Lego poppetjes in een Lego wereld. Geweldig. Probleem hierbij is dat het maken van een filmpje tergend lang duurt. Hiernaast is het ook monnikenwerk om elk figuurtje, of elke aanpassing, steeds goed te zetten. En wat als het niet naar je wens is? Dan moet het weer helemaal overnieuw. De horror.

Conclusie: het is makkelijker om gewoon live actie te schieten of computertechnieken te gebruiken. In de onderstaande video zien we een opbouw van een filmpje van een stop-motion animator genaamd Nick Bild. Hij besteedt ongeveer 2 volle minuten aan het wiebelen van Lego-personages.

Oplossing

Maar dan zien we hetzelfde filmpje met het tafereel zonder de hand van Bild en zijn alleen de resulterende bewegingen zichtbaar. En voilà, het is een behoorlijke stop-motionvideo. Voor deze techniek is geen kamer nodig vol dure GPU’s. Het is een eenvoudig computervisiesysteem met een schattingsalgoritme voor de handhouding. Het maakt slechts een enkele foto wanneer er geen hand op het scherm is. Wanneer een hand weer verschijnt, wacht hij tot hij weggaat en neemt hij nog een keer.

Bekijk het hele project hier op GitHub.