SuperRare NFT werd 20.000 keer meer waard in 3 jaar!

Nu de wereld van NFT booming is zie je steeds gekkere taferelen, zoals deze SuperRare variant voor ontzettend veel geld van eigenaar wisselde.

Net als met Bitcoin is het zo dat je met NFT’s er vroeg bij had moeten zijn. Had je voor een schijntje een zeldzame token op de kop getikt dan had je nu spekkoper geweest. Dat is in elk geval zo voor het digitale kunstwerk Some Other Asshole. Pardon het taalgebruik, maar zo heet de NFT nu eenmaal. De NFT wisselde van eigenaar voor een duizelingwekkend bedrag van twee miljoen dollar. Nu zijn dit soort bedragen niet uniek in de wereld van NFT’s. Maar het is wel bizar als je bedenkt wat deze NFT een paar jaar geleden waard was.

SuperRare NFT

In 2019 stond dezelfde NFT nog te koop voor omgerekend zo’n 100 dollar. Ja, dat lees je goed. De meeste handel in NFT’s verloopt via Ethereum. Dat was met dit kunstwerkje niet anders. Voor 0.8 Ethereum kon je de NFT kopen in 2019. Gisteren is de NFT verkocht voor 550 Ethereum. Met de huidige koers is dat een bedrag van meer dan twee miljoen dollar. Krankzinnig als je erover nadenkt. Al deze data is terug te vinden in de blockchain, in dit geval via Nonfungible.

Ik kan me maar weinig fysieke dingen bedenken die in drie jaar van 100 dollar naar twee miljoen dollar waarde zijn geschoten. Het laat zien dat NFT geen kattenpis is. De technologie is dit jaar in een stroomversnelling gekomen en ook grote bedrijven zoals Adidas hebben er interesse in. En als de grote massa ergens opspringt dan weet je ook. Dan is het kassa!