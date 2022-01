Superrijk, maar slechts voor een heel even

Deze mensen waren afgelopen jaar superrijk, maar helaas voor heel even. Ontmoet de kortste miljardairs!

Verbazingwekkend veel mensen zijn het afgelopen jaar miljardair geworden. Nog nooit zijn er zoveel geweest als nu. Maar niet alle miljardairs blijven voor altijd superrijk. Het is zelfs zo dat sommige het maar voor een paar uur zijn.

Slechts een paar minuten superrijk

De volatiliteit van 2021 – een jaar waarin de zakenwereld werd gevormd door aanhoudende Covid-19-verstoringen en een golf van tumultueuze openbare aandelenaanbiedingen. Dit resulteerde in een reeks nieuwe miljardairs waarvan hun lidmaatschap in de grote jongens club slechts een kwestie van maanden duurde, dagen of zelfs minuten.

Veel van de miljardairs die in de rijkdom-achtbaan zaten, beleefde slechte prestaties van hun bedrijf na hun beursdebuut. Vaak hebben ze nog steeds honderden miljoenen. Wij hebben er drie uitgepikt.

Arme mensen

Anthony Tan is medeoprichter en CEO van Grab. Tan was op 2 december een paar uur miljardair na de beursgang van zijn bedrijf, Grab, de Zuidoost-Aziatische ride-hailing gigant. Grab ging naar de beurs via een SPAC-fusie in een deal die de “super-app” (het biedt ook online bankieren, hotelboekingen en verzekeringsdiensten) op $40 miljard waardeerde. Al snel stortte de koers in en nu is de man nog ‘maar’ 600 miljoen dollar waard.

Tim Chen is ook al zo’n ongeluksvogel. Hij is de oprichter en CEO van Nerdwallet. Dit bedrijf ging 4 november naar de beurs. Het financiële bedrijf – gebruikt door mensen die advies zoeken over creditcards, hypotheken en meer – deed het goed op de beurs en maakte Chen superrijk. Hij werd gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar. Alleen dit duurde niet lang. Ook deze aandelen kelderde vervolgens hard, waardoor Chen nu een goede 500 miljoen dollar heeft.

Jean Qing Liu is de president van de Chinese ride-hailing-gigant DiDi Global. Haar man, Will Wei Cheng, is de CEO en voorzitter van het bedrijf. Leuk koppel, want ze werden allebei miljardair toen DiDi zijn aandelen in juni noteerde op de New York Stock Exchange, met geschatte nettowaarde van respectievelijk $ 1,1 miljard en $ 4,4 miljard. Minder dan een week later bracht een daling van 27% in DiDi-aandelen – gekatalyseerd door het nieuws dat de Chinese regelgever een onderzoek naar het bedrijf lanceerde. Dat is killing voor je waarde want ze zijn nu 466 miljoen dollar waard. Bummer!