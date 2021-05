Switch doet het beter dan Nintendo ooit heeft kunnen dromen - Apparata

Het loopt nog altijd op rolletjes met de Nintendo Switch qua verkopen. Sterker nog, het product doet het beter dan de stoutste dromen van Nintendo.

Ondanks het feit dat de Nintendo Switch al jaren verkrijgbaar is, doet de console het nog altijd goed in de verkopen. Het is ook niet zo gek. Er blijven leuke games verschijnen voor het apparaatje. Bovendien is de console leuk voor jong en oud. Tel daarbij op dat je ‘m thuis kunt gebruiken op je televisie en voor onderweg. Kortom, een breed inzetbaar apparaat. Dat is ook meteen het unieke aan de Switch.

Nintendo Switch verkopen

De cijfers laten zien dat men nog lang niet klaar is met de Nintendo Switch. Het is het meest succesvolle apparaat dat de Japanse gamegigant ooit heeft uitgebracht. Afgelopen kwartaal laat zien dat Nintendo 4,73 miljoen exemplaren van de Switch wist te verkopen. Dat is een stijging van maar liefst 44 procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

De verkoop van de Nintendo Switch is zelfs beter dan het bedrijf zelf voorspelde. Nintendo hoopte aanvankelijk 28,83 miljoen verkopen te behalen in het eerste kwartaal. Dat werden er dus veel meer. Inmiddels is het zelfs zo, dat het bedrijf meer aantallen heeft verkocht van de Switch in vergelijking met de Game Boy Advance. De Switch heeft alleen nog de Wii te verslaan.