Switch verslaat de PlayStation 5, maar.. - Apparata

Als je kijkt naar het aantal verkopen dan weet Nintendo meer exemplaren van de Switch te verkopen dan Sony van de PlayStation 5. Er is een maar.

Sony is nog maar net begonnen met de PlayStation 5. De console is nu enkele maanden verkrijgbaar. Althans, verkrijgbaar. Het is verdraaid moeilijk om aan een exemplaar te komen. Dat bemoeilijkt ook de verkopen, de vraag is groter dan Sony op dit moment kan leveren. Nintendo zwaait naar Sony en passeert het merk in het aantal verkopen met de Switch. Dat blijkt uit gegevens van The NPD Group op basis van de Amerikaanse verkopen in januari.

Maar Sony kan echter terugzwaaien. Ze verkopen dan wel minder exemplaren van de PlayStation 5 in vergelijking met Nintendo en de Switch, Sony lacht uiteindelijk het laatst. Het bedrijf achter de PS5 weet per verkochte console meer geld over te houden dan Nintendo met de Switch. En ondanks het feit dat er minder verkopen zijn heeft Sony toch meer geld verdient.

Van echte netto winsten kun je nog niet spreken. Simpelweg omdat Sony de PlayStation 5 met een verlies verkoopt. Eerst moeten alle investeringen terugverdient worden. Pas op de lange termijn harkt Sony echt geld binnen met de console, mar dat duurt dus nog even. (via The Verge)