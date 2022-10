SwitchBot robothand maakt slot slim

Wil je je bestaande slot niet vervangen, maar wel een slimmer slot? De SwitchBot is dan jouw redder in nood.

Robothand SwitchBot draait je slot open en dicht

Het idee achter het SwitchBot Slot is best wel slim. Dit apparaat dat op de Amerikaanse Amazon voor $ 99, hier voor rond de € 130, wordt verkocht, kan je gewoon achter je bestaande draaislot monteren. Eén van de belangrijkste kostenposten van sloten is het monteren. Dankzij dit slot kan je dat zelf doen. Zo hoef je het bestaande slot niet te verwijderen, tenminste als dit bestaande slot een draaislot is. Het is zelfs mogelijk om een sleutel die in het slot steekt om te laten draaien, wat dit echt een veelzijdig slot maakt.

Combineren met vingerafdruk lezen of numeriek toetsenbordje

Zoals voor alle slimme en andere sloten geldt, is ook het SwitchBot slot natuurlijk te kraken. Het is mogelijk om dit slot te combineren met een vingerafdruklezer en een numeriek toetsenbordje met een pincode. Dat maakt het slimme slot wel duurder, en ook wat lastiger te installeren.

SwitchBot bedienen met je smartphone

Het is mogelijk de SwitchBot te bedienen met je smartphone. Dit is de standaardmodus. Ben je je smartphone kwijt, en heb je geen slot dat van buiten te openen is met een sleutel? Dan ben je dus altijd de klos, want buitengesloten. Wat dat betreft is het wel slim om een van de twee andere opties er toch bij te bestellen, waarbij de vingerafdrukscanner de gebruiksvriendelijkste is.

Handige gadget, met zowel voor als nadelen

Je moet het dus zien als een soort robothand die je met je smartphone kan bedienen. Dit slimme slot is vooral handig als je in een huurwoning woont of een andere tijdelijke woning. Het is mogelijk om het in een domotica configuratie in te passen. De SwitchBot geeft een extra manier om je deur te kunnen openen, maar dus ook een extra manier voor inbrekers om je huis binnen te komen. Meer informatie op de site van de fabrikant.