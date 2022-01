Tag Heuer Autavia Automatic: stijlvoller dan een Rolex

Voor ongeveer de retailprijs van een nieuwe Rolex Submariner scoor je de nieuwste Tag Heuer Autavia Automatic. En het is een behoorlijk stijlvol horloge!

Of je nu een pak draagt of een simpele hoodie. Met de nieuwe Tag Heuer Autavia Automatic Chronometer Flyback kun je het eigenlijk niet verkeerd doen. Dat komt omdat het Zwitserse horloge volledig in het zwart is uitgevoerd. En een zwart uurwerk kun je in principe eindeloos combineren met allerlei stijlen.

Deze Tag Heuer Autavia bestaat uit een 42 mm grote case met een overweldigend zwart karakter. Dat zwarte valt dat minder op in het donker. Zeker als je weet dat de wijzers groen oplichten in een situatie met weinig licht. Dat doorbreekt het donkere karakter een beetje. Er zijn ook enkele rode details toegevoegd. Bijvoorbeeld onder de strap, maar dat zie je niet als je het horloge om je pols draagt natuurlijk.

Tag Heuer zegt dat de Autavia Automatic Chronometer Flyback slechts tijdelijk verkrijgbaar is. Via een dealer, maar ook via de webshop van het Zwitserse merk kun je dit horloge aanschaffen. De prijs ligt op € 6.600. De eerder aangehaalde Rolex Submariner heeft een net wat hogere retailprijs, maar met de Tag Heuer ben je origineler én stijlvoller.