TAG Heuer brengt de ‘Dark Lord’ terug voor de Formule 1 Grant Prix van Monaco

Tag Heuer

Deze speciale editie van Tag Heuer voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco is een moderne interpretatie van een klassieker uit de jaren ’70.

Blijft een mooie combo: snelle auto’s en dikke horloges. Dit keer dus ook. Vandaag, aan de vooravond van de Grand Prix van Monaco, brengt TAG Heuer de Dark Lord weer tot leven. De algemene esthetiek is herzien met dit nieuwe horloge, aangeprezen als een Monaco Special Edition voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco.

Formule 1 en TAG Heuer

Het ‘nieuwe’ horloge heeft een diameter van 39 mm in de klassieke vierkante configuratie. Het heeft een aantal moderne afwerkingstechnieken door middel van zowel de geborstelde als de korrelstructuur op de wijzerplaat. De wijzers en markeringen zijn rosé verguld en de overige kleurrijke accenten zijn uitgevoerd in opvallend rood.

Wat betreft de zwarte behuizing, deze is gemaakt van titanium van klasse 2 en is DLC-gecoat om de zwarte kleur te creëren. Het horloge is waterdicht tot 100 meter, heeft een achterkant van saffierglas en zal deze maand in combinatie met de race beschikbaar komen.

Tag Heuer

Verzamelobject

Veel fabrikanten brengen speciale edities uit om de verkopen wat op te drijven. Het is niet per se een verrassing om te zien dat TAG een nieuwe Monaco uitbrengt. Sterker nog, we zien elk jaar een groot aantal speciale of heruitgaven van Monaco of Carrera.

Maar dit horloge heeft serieuze historische uurwerken. De Dark Lord is een cult-klassiek model, geproduceerd in beperkte hoeveelheden en uiterst verzamelbaar. Het vertegenwoordigt ook een ‘groovy’ tijd in de geschiedenis van Heuer, toen het zwaar leunde in het PVD-spel met horloges als deze en de Monza.

De prijs is 7.750,- euro.