TAG Heuer gaat paars met gelimiteerde horloge

TAG Heuer, het horlogemerk van Max Verstappen, kiest voor een opvallende aanpak met een paarse Monaco.

Iedere race zie je Max Verstappen bij de podiumceremonie met een mooie TAG Heuer om zijn pols. Dat komt omdat het Zwitserse horlogemerk is verbonden als sponsor aan zijn team Red Bull Racing. TAG Heuer is nu het onderwerp van gesprek, want het luxe horlogemerk heeft de Monaco uitgebracht met een paarse wijzerplaat.

Daardoor valt het uurwerk meteen op. De Monaco maakt al vele tientallen jaren deel uit van de line-up van het luxemerk. Al sinds 1969 om precies te zijn. Dat is dus al een behoorlijk lange tijd geleden. Door de jaren heen kwamen er diverse uitvoeringen op de markt en werd het horloge gemoderniseerd.

De TAG Heuer Monaco in het paars bestaat uit een 39mm grote case en een stalen body. In het binnenste van de wijzerplaat komt de kleur paars het meeste naar voren. De kleur wordt steeds donkerder in de ruimte eromheen. Het lijkt bijna zwart in de uiterste hoeken van het horloge.

Er worden slechts 500 exemplaren van de TAG Heuer Monaco in het paars opgeleverd.. De verkoop verloopt exclusief via retailers van het Zwitserse horlogemerk. Het prijskaartje ligt op 7.000 euro.