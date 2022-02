TAG Heuer smartwatch is kleiner en beter!

Kers op de taart is dat de nieuwe TAG Heuer smartwatch niet alleen kleiner en beter is, maar ook handzamer.

Niet iedere man heeft een enorme pols. Bij mechanische uurwerken zijn 39mm en 41mm gangbare maten. In het geval van smartwatches gaat dat nog een stuk verder Je moet immers op een groot display wel alles goed kunnen aflezen. Het nadeel is dat je soms met een joekel om je pols loopt. En dat oogt niet altijd fraai. TAG Heuer heeft de oplossing met de introductie van een nieuwe kleinere smartwatch.

Waar 45mm vaak de norm is in het geval van een smartwatch, is de nieuwe TAG Heuer ‘slechts’ 42mm groot. Een ranker design oogt een stuk subtieler om de pols. Erg fraai natuurlijk. Het gaat hier om de Connected Calibre E4 van Tag Heuer. Het is de vierde generatie smartwatch van het luxemerk en voor het eerst dat er een kleiner model is. De slimme horloges zijn uitgerust met WearOS van Google. En maak je geen zorgen. Ook het oorspronkelijke 45mm model heeft een update gekregen en is nog steeds verkrijgbaar in dit formaat. Als je het liever toch wat groter hebt.

De smartwatches zijn uitgerust met Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ chipset. Bluetooth 5.0 voor goede draadloze connectiviteit en de batterij gaat tot 30 procent langer mee. Dat laatste gaat alleen op voor de 45mm variant. De 42mm is immers nieuw. Met de kleinere 42mm variant moet je het zeker een volledige dag kunnen uithouden. Daarna moet de TAG Heuer smartwatch aan de oplader.

De 42mm TAG Heuer Connected Calibre E4 komt met een stalen band en is vanaf 9 maart verkrijgbaar voor 1.900 euro.