Tears of the Kingdom verkoopt 10 miljoen kopieën in 3 dagen

Daarmee is de game op koers om de meest verkochte game van 2023 te worden. Het vervolg op het eveneens ontzettend populaire Breath of the Wild, heeft nu al de helft van de aantallen van nummer 2 van afgelopen jaar Elden ring.

Verkoop gaat alle verwachtingen te boven

Dat de game de verkoopcijfers van andere releases op Nintendo’s online winkel ver achter zich laat, verbaast precies niemand. De game stond steevast bovenaan elk lijstje van meest verwachte Nintendo releases. Ook hier bij Apparata telden we de nachtjes af tot release. Waarom de verkoopcijfers de meeste gamejournalisten verbazen, komt omdat de game op geen enkel ander platform te koop is. De verkoopcijfers van Elden Ring zijn verspreid over PlayStations 4 en 5, Windows, en de verschillende Xboxen.

Ook andere releases die meedingen naar de titel, zoals Hogwarts Legacy en God of War: Ragnarok, zijn gereleased op meerdere platformen. Toch kon geen van deze games het tempo van TotK evenaren in de eerste drie dagen na release. Daar komt bij dat veel mensen zaten te morren over de 70 euro/dollar die de game ging kosten. Dat is voor Nintendo een dubieuze primeur. Toch mocht het allemaal de pret niet drukken, met dus een ontzettend indrukwekkend resultaat als gevolg.

In het pressrelease dat Nintendo afgelopen woensdag de deur uit deed stond dat TotK niet alleen voor 2023 een succes is, maar ook voor de franchise als geheel. Nog nooit eerder verkocht een game uit de Zelda reeks zo veel kopieën in 3 dagen. Om de prestatie nog maar even in perspectief te zetten: de serie als geheel heeft wereldwijd een respectabele 130 miljoen eenheden verkocht. Voor de duidelijkheid: dat is zonder de 10 miljoen van TotK.

De verkoopcijfers vergeleken met die van andere releases

Mocht het gooien met aantallen voor de lezer koffiedik kijken blijven, dan zullen we even het een en ander op een rijtje zetten. Het vorig jaar door Sony uitgegeven, maar op Nederlandse bodem ontwikkelde Horizon: Forbidden West is dit jaar uitgegeven voor zowel PS4 als 5. Qua bereik dus een vergelijkbare titel, en niet minder reikhalzend verwacht. Deze game heeft tot mei dit jaar ‘slechts’ 8.3 miljoen eenheden verkocht, terwijl het dus al een hele 15 maanden te koop staat.

Het eerder genoemde God of War: Ragnarok is pas drie maanden beschikbaar en eveneens te verkrijgen voor PlayStation 4 en 5. Deze game loopt stukken beter dan Horizon, maar staat nu al op het punt ingehaald te worden door TotK. Ragnarok heeft 11 miljoen verkopen op de teller.

Maar dan hebben we het dus enkel over games die een vergelijkbare release hebben gekend. Wanneer we buiten de console wereld kijken wordt het relaas alleen nog maar gekker. Hogwarts Legacy is uitgebracht op een zestal platformen, één van de breedste releases van het jaar. Deze game, gezeteld in de Harry Potter wereld, heeft verspreid over al die platformen niet meer dan 15 miljoen eenheden verkocht. Het lijkt haast een schijntje, maar dat is het niet. De verkoopcijfers zijn goed voor ruim een miljard aan retailwaarde. Volgens Warner Bros. Discovery CEO David Zatslav maakte het 2023 tot het beste verkoopjaar voor games van het bedrijf.

Dan rest ons nog één game te bespreken ter vergelijking. De ‘Big Kahuna’, best verkochte game van 2022 en top contender voor de titel van 2023: Elden Ring. FromSoftware’s met worldbuilding door G.R.R. Martin geschreven meesterwerk kwam uit op 25 februari 2022 op het eerder genoemde vijftal platformen. Het eindigde dat jaar met 20 miljoen verkochte eenheden op zak. Het duurde vijf weken voor de teller op 13 miljoen stond. Per maart 2023 zijn daar een schamele 500.000 bijgekomen. De totale verkoop voor een van de snelst en meest verkochte games van de afgelopen jaren is in 3 dagen evenaart. Bwoah.

Bestel de champagne alvast maar, Shuntaro

Het heeft er dus alle schijn van dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er eentje voor de geschiedenisboeken gaat worden. Het wachten is dan lang geweest, vol met troebelen, hoop en vrezen, maar de cijfers liegen er niet om. Breath of the Wild deed er bijna anderhalf jaar over om de 10 miljoen te bereiken. Natuurlijk had dat te maken met het feit dat de WiiU bijna niet verkocht en de Switch op dat moment nog relatief nieuw was. Uiteindelijk verkocht BotW bijna 30 miljoen eenheden. De game bleef jaren na release populair. Mocht TotK een vergelijkbare populariteit genieten, dan kunnen we alleen maar speculeren over waar het schip uiteindelijk zal stranden. Waarschijnlijk ergens op een andere planeet.