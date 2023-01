Komend jaar belooft een veelbewogen jaar te worden, ook op technisch gebied. Wat worden de belangrijkste tech trends van 2023?

ChatGPT (en LaMDA) vervangen Google

De komst van het kunstmatige intelligentiesysteem ChatGPT sloeg als een bom in. Je kan aan dit systeem vragen stellen in natuurlijke taal, waar je dan vervolgens antwoorden op krijgt. Eén van de bedrijven die hier waarschijnlijk het meeste last van gaat krijgen is Google.

Want waarom zou je nog iets gaan opzoeken op Google, als je ook de vraag rechtstreeks aan een super slimme kunstmatige intelligentie kan stellen in natuurlijke taal? Gelukkig voor Google heeft het bedrijf zelf ook een kunstmatige intelligentie, LaMDA, die volgens kenners zelfs nog beter is dan ChatGPT.

Ook Microsoft, één van de grootste investeerders in OpenAI (en dus ChatGPT), wil deze aan de eigen zoekmachine Bing gaan koppelen. Eén van de verwachte doorbraken in 2023 is dus kunstmatige intelligentie op zoekgebied, en een nieuwe concurrentiestrijd.

Andere AI tech trends van 2023

Omdat machine learning zo enorm krachtig is, zien we dat kunstmatige intelligenties die gebaseerd zijn op machine learning overal opduiken. In de afgelopen jaren was dat vooral op het gebied van big data, maar nu gaan wij ook als consumenten hier veel van merken.

Zo zijn de eerste scholieren al betrapt, die kunstmatige intelligentie gebruikten om werkstukken te schrijven. Niet alleen het onderwijs maar ook andere takken van sport gaan waarschijnlijk flink wat merken van de steeds beter wordende kunstmatige intelligentie.

Denk bijvoorbeeld aan kledingwinkels, waar bijpassende kleding wordt gezocht op basis van jouw lichaamsmaten. Ook steeds meer kantoorwerk en ontwerpwerk zal door AI worden overgenomen. Voor ons mensen blijft er nog genoeg te doen over, wij zullen als we goed met AI kunnen samenwerken, veel meer kunnen doen dan nu.

Bezorgdrones en bezorgrobots

In de eerste steden duiken al onbemande bezorgdrones op. We schreven al over maaltijdbezorg-robots in Miami, in 2023 zullen deze in veel meer steden opduiken. Grote bedrijven als Amazon zijn ook al druk bezig om te werken aan massaal pakjesvervoer met drones. In enkele steden is het al zover er in 2023 zullen dit er nog veel meer worden. Het zou dus heel goed kunnen dat ook een Nederlandse of Belgische stad wordt uitverkoren door bijvoorbeeld Uber.

Doorbraak van de Metaverse voor virtuele werkplekken

Met de plannen van Mark Zuckerberg om een metaverse te ontwikkelen wil het nog niet echt opschieten, maar futurologen en analisten denken wel dat de Metaverse erg aantrekkelijk gaat worden voor bedrijven, als een virtueel kantoor. Hiermee verenig je het beste van twee werelden.

Door de virtuele kantooromgeving kan je makkelijk met elkaar overleggen en blijft het groepsgevoel er, terwijl je geen tijd meer kwijt bent aan reizen. Of aan een duur kantoorpand. Ook niet verkeerd, natuurlijk, in deze economisch barre tijden. Alleen een virtuele vrijmibo is natuurlijk wat minder leuk dan samen met collega’s doorzakken.

Blockchain tech trends van 2023

Hoewel veel crypto’s zijn ingestort, is de technologie er achter, de blockchain, nog springlevend. Ook dat andere fenomeen van 2022, de NFT, zal achter de schermen een steeds grotere rol krijgen.

Want digitale eigendomsbewijzen zijn erg nuttig. Vanaf games tot de notaris. Web3, het decentrale internet, is in theorie bijna onbeperkt schaalbaar en daarom erg handig. In de praktijk blijken hackers een kleine blockchain overigens wel degelijk lam te kunnen leggen, wat onder meer met Solana gebeurde.

Digital Twins als tech trends van 2023

Met de verzamelterm Digital Twins bedoelen futurologen, dat een model zowel in de echte als in de virtuele wereld bestaat, en deze in elkaar om kunnen worden omgezet. Ze vormen als het ware een tweeling, een exemplaar in de echte wereld, een exemplaar in de virtuele wereld.

Met een 3D printer kan je een model tot leven wekken en omgekeerd kan je een bestaand voorwerp, dier of mens omzetten in een digitaal model. Als consument merk je dat er steeds meer gebruiksvriendelijke gadgets komen. Ook ziet een garagehouder direct wat er aan de hand is met je auto, of zie je dit zelf met een app. Eén van de tech trends van 2023 om in de gaten te houden dus.

Doorbraak duurzame energie

Europa is qua fossiele brandstoffen een energiearm continent. We zijn in het afgelopen jaar flink met de neus op de feiten gedrukt. `Aorenhoge energierekeningen beheersten het nieuws. Steeds meer mensen willen daarom hun energievoorziening in eigen hand nemen.

Zonnepanelen en houtkachels zijn niet aan te slepen. Dit zal nog wel even aanhouden. Ook alles wat met isolatie en meer in het algemeen energiebesparing te maken heeft, zal sterk in de picture staan.

Wat we nog niet in 2023 zullen zien, maar wel snel er na

Hoewel het eerste model vliegende auto, de Xpeng X2, al afgelopen oktober 2022 in Dubai is gesignaleerd, zal de Chinese fabrikant XPeng pas in 2024 de auto op grote schaal gaan produceren. De verwachte verkoopprijs zal rond de € 150.000 liggen, dus dat is nog even sparen dan.

Een andere doorbraak die we de komende jaren gaan zien, zijn huisrobots. Tesla is nu bezig een betaalbaar model van tussen de €10 000 en € 20.000 te ontwikkelen, en naar schatting zal dit model in 2024 leverbaar zijn.

In 2025 zal het eerste op grote schaal gekweekte kweekvlees in de Nederlandse schappen liggen. De Nederlandse start-up Meatable legt op dit moment de laatste hand aan het productieproces en de fabrieken waar deze dierenleedvrije lappen vlees vandaan zullen komen.