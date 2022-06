Techbedrijf gaat Mercedes aan nieuw in-car entertainment helpen

Mercedes

Mercedes gaat de samenwerking aan met een techbedrijf om hun in-car entertainment naar een hoger niveau te tillen.

Het Duitse bedrijf gaat een samenwerking aan met ZYNCK. De twee bedrijven gaan samenwerken om een premium platform voor digitaal in-car entertainment te maken. Het techbedrijf heeft het hoofdkantoor in San Francisco en is opgericht in 2019.

Techbedrijf en Mercedes

ZYNCK heeft als doel de werelden van de auto-industrie, software en entertainment op unieke wijze met elkaar te verbinden. De missie van het bedrijf is om een nieuwe dimensie toe te voegen aan in-car entertainment door realtime voertuiggegevens te integreren. Mercedes kennen we natuurlijk van de luxe auto’s die ze produceren.

Door een breed scala aan digitale content van derden samen te voegen op het kant-en-klare platform, vormt ZYNC de perfecte interface. Dit tussen de contentpartners en de bestaande compatibele Mercedes-Benz hardware. Doel van de samenwerking is om klanten een naadloze digitale entertainmentervaring te bieden. Deze is natuurlijk perfect afgestemd op Mercedes-Benz voertuigen.

Techniek

Zoals altijd zal de nieuwe techniek als eerste belanden in de S-Klasse. Ook de EQS krijgt direct de nieuwe toepassingen. Daarna, ergens in 2023, zullen de andere modellen volgen. De voordelen van de UI/UX-technologieën, zoals het MBUX Hyperscreen, komen beschikbaar. Via ZYNC hebben Mercedes-Benz klanten toegang tot een breed scala aan gerenommeerde wereldwijde en lokale streamingdiensten.

Mercedes gaat dus een ervaring toevoegen aan hun auto’s. Denk hierbij aan nieuws, shows, films of sport, de meeste mensen bekijken deze content vaak af op hun smartphone of tv. Het interieur van een Mercedes-Benz maakt echter een ​​meeslepende filmische ervaring mogelijk. Deze gaat veel verder gaat dan alleen afspelen. De opstelling van de beeldschermen kunnen allemaal aangepast worden. ZYNC biedt videostreaming, on-demand content, interactieve ervaringen, lokale videoprogrammering, sport, nieuws, gaming en nog veel meer via één enkele user interface.