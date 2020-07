Techbeurs CES buigt toch voor grote kritiek

De Consumer Electronics Show in Las Vegas wilde zich in eerste instantie weinig aantrekken van het coronavirus voor de editie van 2021.

Ieder jaar organiseert de Consumer Technology Association de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Een event waar jaarlijks tienduizenden bezoekers op afkomen. In tijden van corona klinkt dat niet heel verstandig. De organisatie heeft heel lang volgehouden om in 2021 een editie te organiseren, maar komt daar nu op terug nadat er grote kritiek was geuit.

Critici waren van mening dat je niet zo’n event kunt organiseren in tijden van een pandemie. Niemand weet hoe de situatie begin 2021 zal zijn. Het lijkt er echter op dat corona tegen die periode nog geen verleden tijd is. Uiteindelijk is de organisatie teruggekomen op eerder uitgesproken woorden.

Dit betekent dat CES 2021 niet zal plaatsvinden in traditionele vorm. In plaats daarvan zal de show virtueel plaatsvinden. Het is nog niet bekend hoe de organisatie invulling gaat geven aan deze opzet. In 2020 hebben we al meerdere digitale evenementen gezien. Onder andere grote bedrijven als Apple en Samsung organiseren virtuele events om nieuwe producten aan te kondigen.

Organisaties van events zoals CES 2021 moeten ver vooruit kijken. Met een pandemie die nog niet onder controle is lijkt het aannemelijk dat grote events ook in 2021 niet door kunnen gaan.