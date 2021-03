Technoking Elon Musk maakt ook weer muziek! - Apparata

Elon Musk, ook wel bekend als Technoking binnen Tesla, heeft een technonummer op Twitter gezet. Beluister het hier.

Niet vervangbare tokens, ook wel NFT’s genoemd, zijn een speciaal type cryptocurrency. Elke eenheid hierin is uniek en worden geverifieerd op een blockchain. Veelal worden NFT’s gebruikt voor digitale kunstwerken. Recentelijk zijn deze tokens enorm populair geworden. De vriendin van Musk heeft afgelopen tijd overigens voor miljoenen dollars aan digitale kunst verkocht. Nu heeft Musk zelf een nummer gemaakt dat hij gaat aanbieden als NFT.

Dropping NFTs tomorrow at 2pm EST. enter the void pic.twitter.com/l9fNFUCheX — ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) February 28, 2021

Musk Muziek

Musk, alias Technoking, is niet zo creatief geweest om het nummer een briljante naam te geven. Hoewel, de video wordt geleverd met woorden als ‘HODL’, NFT, Vanity Trophy en Computers Never Sleep. Misschien mogen we er een zelf kiezen van de beste man. Maar goed, Musk deelde geen feitelijke kenmerken over de prijs of de verkoopwaarden.

Musk is wel van de muziek. Het is ook niet het eerste nummer dat de topman van Tesla heeft geproduceerd. In 2020 bracht hij het nummer ‘Don’t Doubt Your Vibe’ uit. Een soortgelijk nummer in hetzelfde genre. Ook is rappen hem niet vreemd, in 2019 bracht hij het nummer ‘RIP Harambe’ uit. De beste man is dus bekend met het maken van muziek. Het laatste nummer klinkt overigens wel het beste, maar dat kun je nu ook zelf beoordelen.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Musk heeft wel vaker (te) gekke ideeën. Het heeft hem dan ook ver gebracht. Het verkopen van een vlammenwerper is een voorbeeld hiervan, maar ook een hoed en een korte broek met het teken “S3XY” waren allemaal snel uitverkocht. Dus wie is er nu gek?

Natuurlijk, deze projecten vallen in het niets met zijn grote bedrijven waarmee hij miljarden dollars naar binnen heeft gesleept. Toch moeten we het hem meegeven: hij blijft creatief en het zal ons niet verbazen dat deze muziek van Musk ook weer een succes gaat worden.