Tegenvallende resultaten Netflix zorgen voor teleurstelling

Netflix heeft duidelijk last van concurrenten zoals Disney+ en Amazon Prime. Want het gaat niet zo lekker met Netflix als ze gehoopt hadden qua resultaten.

De financiële resultaten over 2021 stromen rustig aan bij de bedrijven binnen. Normaal gesproken heel saai om het over te hebben. Behalve als er sappige details naar buiten komen. Een sappig nieuwtje valt te melden over Netflix. De resultaten van Netflix zijn minder dan het bedrijf zelf voor ogen had.

Het gaat hier om het aantal nieuwe abonnees. De dienst groeide veel minder hard dan de Amerikaanse streamingdienst beoogde. Aandeelhouders waren vanzelfsprekend niet blij met de ontwikkelingen. Het aandeel van Netflix daalde bijna 20 procent toen het nieuws bekend werd.

Om nog even wat verder in detail te treden. Netflix dacht zelf dat ze 222,06 miljoen betaalde abonnees zouden hebben aan het einde van 2021. Dat aantal werd niet bereikt. De streamingdienst bleef steken op een resultaat van 221,84 miljoen abonnees. Het is geen extreem groot verschil met het beoogde eindresultaat, maar desalniettemin een tegenvaller voor aandeelhouders die liever stevige groei hadden gezien.

Netflix heeft duidelijk te maken met concurrentie zoals Amazon Prime, Disney+ en het feit dat er alleen maar meer streamingdiensten bijkomen. Bovendien verhoogt Netflix geregeld de prijzen voor een abonnement. Dat kan reden zijn voor klanten om abbo’s op te zeggen of voor nieuwe klanten om toch elders een abonnement te nemen. Werk aan de winkel voor Netflix om in 2022 wel die groei te behalen. (via CNBC)