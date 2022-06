Tekort aan Xbox draadloze controllers

Microsoft heeft bevestigd dat er momenteel in Europa een tekort is aan draadloze controllers voor de Xbox.

We schreven hier al vaker over hoe moeilijk het eigenlijk is om aan een nieuwe PlayStation 5 of Xbox Series X te komen. Nergens op voorraad of alleen te koop in dure bundels. Scalpers zijn actief om een slaatje te slaan uit de krapte op de markt.

Tekort Xbox controllers

Nu is er ook slecht nieuws voor de gamers onder ons die al op de Xbox spelen en op zoek zijn naar een nieuwe of een extra draadloze Xbox controller. Die lijken overal uitverkocht.

Bij Coolblue zijn alle Xbox wireless controllers tijdelijk uitverkocht

Hierboven nemen we even Coolblue als voorbeeld, maar dat blijkt niet de enige winkel te zijn waar de controllers niet op voorraad zijn. En niet alleen in Nederland is het een probleem, in heel Europa is er een tekort.

Microsoft erkent leveringsproblemen

Microsoft heeft inmiddels ook erkent dat ze momenteel niet kunnen leveren. Tegenover Videogameschronicle.com bevestigt het bedrijf dat er leveringsproblemen zijn door onderbrekingen in de leveringsketen. Microsoft is er mee bezig, zo snel mogelijk zou er weer voorraad moeten komen. Hou de voorraad van je plaatselijke winkelier in de gaten is hun advies.

Tekorten aan de hardware zijn helaas geen nieuws meer. De huidige generatie gameconsoles zijn schaars en door het wereldwijde chiptekort slecht te verkrijgen. Maar de randapparatuur had daar tot nu toe veel minder last van. Tot nu dus met deze wireless Xbox controllers.

Even de grens over wippen helpt overigens ook niet. Ook landen als Duitsland, Frankrijk en het VK melden dat er geen beschikbaarheid. is. Zelfs in Australië is in de hele Outback geen controller meer te vinden.

Scalpers

De eeuwenoude economische wet gaat overigens wel op. Want als er schaarste is stijgen de prijzen. De eerste scalpers zijn al actief om hun wireless Xbox controller aan te bieden tegen woekerprijzen via platforms als Amazon.nl. De prijs gaat hier alvast een paar keer over de kop.