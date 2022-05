Telegram krijgt betaalde functie, volgt WhatsApp?

De berichtendienst Telegram krijgt hoogstwaarschijnlijk een betaalde functie, de vraag is of WhatsApp gaat volgen om jou te laten betalen voor functies.

Berichtendiensten zijn gratis. Daarom zijn ze onder andere zo populair. Maar achter de platformen zitten ook mensen die geld moeten verdienen. Daarom onderzoekt Telegram op dit moment manieren om mensen te laten betalen voor de dienst. Dit melden testers van de app die iOS gebruiken.

Telegram, WhatsApp en betaalde functies

Veel gebruikers bibberen van ongenoegen bij het idee alleen al. Bij Telegram denken ze aan een Premium account, waarmee je toegang kan krijgen tot exclusieve stickers en emoji’s. Dit account wordt op dit moment al getest. Gebruikers zien bewegende stickers van bijvoorbeeld een feestende krokodil. Een emoji kan je op een bericht in het chatvenster plakken. Dit is niet nieuw, maar wel een leuke feature. Hiermee hoef je namelijk niet een nieuw bericht te versturen, maar plak je het er gewoon in.

Bij Telegram kan dit overigens al voor een paar emoji’s. Kies je voor een Premium account, dan worden er veel meer plaatjes toegevoegd. Deze zijn dus alleen te gebruiken als je hiervoor betaald. Tevens kun je deze emoji’s ook alleen maar ontvangen als je een degelijk account gebruikt. Heb je dit niet, dan krijg je een bericht om je aan te melden.

Kosten

De vraag die iedereen gelijk stelt is: en hoeveel moet dit dan gaan kosten? Dat is nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat berichtendiensten op zoek zijn naar inkomsten. WhatsApp kijkt vast mee bij Telegram om te kijken hoe dit idee ontvangen zal worden onder de gebruikers. Een andere optie is natuurlijk om reclame aan de dienst toe te voegen.

Telegram heeft wel gezegd dat de dienst altijd gratis zal blijven. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat er betaalde opties zouden komen voor fanatieke gebruikers. Het introduceren van een Premium account past daar dus goed bij. Ook kunnen er betaalde functies komen voor bedrijven.