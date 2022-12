Telegram nu zonder SIM te gebruiken

De chatapp Telegram is nu voor het eerst te gebruiken, zonder dat je een telefoonnummer nodig hebt.

Anoniem telefoonnummer

Door de privacybezwaren tegen WhatsApp en Facebook Messenger, beide van Meta (het voormalige Facebook) groeide de populariteit van alternatieven. De populairste alternatieve chatapp in de westerse wereld is Telegram. Helaas vereist Telegram, net zoals andere chat apps, nog steeds een geldig telefoonnummer met bijbehorende SIM-kaart om een account aan te kunnen maken. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen en kan je ook zonder een telefoonnummer een gebruikersaccount aanmaken.

Dit, en meer is onderdeel van de nieuwste update van Telegram. Helemaal zonder een telefoonnummer kan je niet. Je zal dus een anoniem telefoonnummer moeten kopen, bijvoorbeeld op het platform Fragment. In Nederland zou een goede optie zijn om een prepaid nummer te gebruiken. Deze functie is erg handig als je liever niet wilt dat je via Telegram getraceerd kan worden naar je werkelijke nummer. Heb je bijvoorbeeld een vooraanstaande functie? Dan is het afbreukrisico hoog.

Autodelete, groepen en betere emoji’s

Maar bij de nieuwe update van Telegram zijn nog andere dingen toegevoegd. Bijvoorbeeld de auto delete functionaliteit voor alle nieuwe chats, de functie die al langer bestaat bij concurrent Signal.

Voor de populaire Telegram groepen komen er meer functionaliteiten voor topics. Deze kunnen bijvoorbeeld nu gepind worden bovenaan de groep. Verder een agressieve antispam functie voor groepen en de mogelijkheid om een tijdelijke QR-code te genereren, zodat mensen je toe kunnen voegen zonder een gebruikersnaam of telefoonnummer. Dit is bijvoorbeeld met uitgaan erg handig.

Ook komen er enkele emoji gerelateerde verbeteringen, zoals het zoeken naar emoji’s op iOS, aangepaste emoji’s (voor betalende gebruikers) en meer interactieve emoji’s.

Ruimtebeheer op Telegram veel makkelijker

Daarnaast is het beheer van de opslagruimte makkelijker geworden, omdat je per chat kan zien hoeveel megabyte deze in beslag neemt. Ook kan je complete categorieën media, bijvoorbeeld videofilmpjes, allemaal tegelijk verwijderen. Erg handig als je snel van je pikante foto’s af wil. Een volledig overzicht van de updates vind je op Telegram.