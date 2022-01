Terugblik: de tech winnaars van 2021

Het jaar 2021 is afgerond en we kunnen nu op een rijtje zetten wie de tech winnaars van het afgelopen jaar zijn.

Het was weer een vermoeiend jaar. Nog steeds is ons land in de greep van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt om dit te beteugelen. Toch was het ook een jaar waar er veel technologische hoogtepunten waren.

Tech winnaars 2021

Technologie, en de vooruitgang daarvan, staat nooit stil. Zelfs een wereldwijde pandemie kan dit niet stoppen. De investeringen in het afgelopen jaar zijn ook hoog geweest en daarom zijn er veel nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkeld en op de markt gekomen.

Meta(verse)

Of we het nou willen of niet, Mark Zuckerberg heeft het slim aangepakt met zijn Facebook. Het platform is natuurlijk wat betreft leden gigantisch groot. Maar op een moment zal dit gaan afnemen. Het bedrijf focust zich dus op de toekomst en zet niet alles in op Facebook. Het koopt bijvoorbeeld andere bedrijven op (WhatsApp, Instagram enzovoorts), maar ontwikkeld zelf ook nieuwe technologieën. Hiernaast is het slim om het bedrijf van naam te veranderen naar ‘Meta’. Zuckerberg heeft de term niet uitgevonden, maar de naam verwijst naar de metaverse. Je kunt het zien als de logische stap voorwaarts van het (mobiele) internet, een wereld waarin onze online ervaringen gemakkelijk kunnen worden overgezet tussen meerdere apparaten. En uiteindelijk kan het iets zijn waarmee we communiceren via AR- en VR-brillen.

NFT

2021 gaat het jaar in als het jaar van de NFT’s. Non-Fungible Tokens zijn een poging om een ​​onveranderlijk digitaal bezit te creëren in een omgeving waar zoiets in het verleden lastig was. Je kunt je bijvoorbeeld eigenaar noemen van een online plaatje van een aap dat veel waarde heeft. Waar die waarde op gebaseerd is, is de vraag.

De meest opmerkelijke verkoop dit jaar betreft kunst. Op 11 maart verkocht digitale kunstenaar Beeple Everydays: The First 5,000 Days bij Christie’s veilinghuis voor $ 69.346.250. Die forse bedragen zijn, in de hoofden van sommige mensen, gerechtvaardigd omdat ze geloven dat NFT’s de nieuwe cryptovaluta zullen worden, waarbij iedereen probeert aan boord te komen voordat het groot wordt. Vermoedelijk zal in het nieuwe jaar dit alleen maar toenemen.

Windows 11

We hebben er lang op moeten wachten, maar dit jaar verscheen Windows 11. Het is een behoorlijk solide stap voorwaarts gebleken. Windows 11 herrees uit de as van Windows 10X. Dit was een OS-variant die oorspronkelijk was bedoeld om zich te concentreren op apparaten met twee schermen, maar uiteindelijk in mei werd geannuleerd. Ondanks dat ongunstige begin, is het nog steeds een goede update: de beveiliging is beter, en de facelift brengt wat Mac-achtige beleefdheden in saaie wereld van Windows.