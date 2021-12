Tesla accepteert Dogecoin, koers schiet omhoog

Elon Musk heeft bekendgemaakt dat Tesla de bekende cryptomunt Dogecoin gaat accepteren als betaalmiddel. De koers van de munt schoot omhoog.

Vaak kun je bij cryptocurrency niet exact meten waar de koersdaling- of stijging aan ligt. Het is meestal een mengelmoes van factoren. Maar vandaag is de stijging van cryptocurrency Dogecoin overduidelijk, het heeft alles te maken met Elon Musk en Tesla.

De excentrieke ondernemer heeft op Twitter bekendgemaakt dat Tesla voortaan Dogecoin accepteert als betaalmiddel. Je kunt er geen nieuwe Model 3 of Model S mee kopen, maar wel merchandise. Toen het nieuws naar buiten kwam schoot de koers van Dogecoin met meer dan 20 procent omhoog. En dat in tijden waarop de meeste crypto’s, waaronder Bitcoin, aan het dalen zijn.

Handelaren staan al klaar om een eventuele dip op te vangen. Vaak als een financieel instrument plots enorm stijgt volgt een correctie daarna. Zeker Dogecoin, dat vooral gezien wordt als een grap onder cryptocurrency, is onderworpen aan volatiliteit. Maar het is leuk voor zolang het duurt. En het is al helemaal goed nieuws voor een ieder die nog Dogecoin bezat na eerdere dalingen.

Helemaal herstelt is de koers nog niet. Dogecoin zit op het niveau van een paar weken geleden. In mei van dit jaar werd er een all time high bereikt van 0,64 dollarcent. Die koers is nog ver weg. Op dit moment staat de waarde op zo’n 0,20 dollarcent.