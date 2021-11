Tesla app eruit, geen toegang tot auto

Het nadeel van het niet gebruiken van een autosleutel. De Tesla app werkte even niet en daardoor kregen eigenaren geen toegang tot de auto.

De Tesla app moet communiceren met servers om toegang te verschaffen tot je Model S, X, 3 of Y. Er was echter voor enkele uren problemen met de server van de Amerikaanse autofabrikant. Het gevolg hiervan was dat Tesla-eigenaren niet in hun auto konden komen. Alleen als je de sleutel bij je had. Maar daar heb je niks aan als je niet thuis bent. En dus konden een deel van de Tesla-bezitters niet op pad met hun auto.

Het fijne van de Tesla app is dat je de sleutel (dat is een kaart bij Tesla) kunt thuislaten. Maar het laat tegelijkertijd zien dat het ook een kwetsbaar systeem kan zijn. Het kan dus geen kwaad om toch maar gebruik te maken van de ouderwetse autosleutel. Je wil niet ergens in niemandsland gestrand zijn omdat de app er even geen zin in heeft.

Gelukkig voor Tesla waren de problemen snel opgelost. Het is nog onduidelijk hoe groot het issue precies was. Aanvankelijk was het een probleem dat zich alleen afspeelde in Noord-Amerika, maar er kwam ook een melding vanuit Zuid-Korea binnen dat de app niet goed functioneerde. (via Electrek)