Tesla app krijgt -eindelijk- cruciale update - Apparata

Hier hebben gebruikers van de Tesla app ontzettend lang op moeten wachten. Maar geduld is een schone zaak!

Als het gaat om auto apps heef Tesla met zijn eigen app één van de meest veelzijdige apps in huis. Er was tot op heden alleen een probleempje. Althans, probleempje. Heel veilig was de app niet. Het ontbrak namelijk aan twee staps verificatie. En anno 2020 mag je dat toch wel verwachten. Zeker als zoiets persoonlijks en kostbaars als je auto is verbonden met een app.

Met twee staps verificatie kunnen anderen nooit zomaar toegang krijgen tot je Tesla en je Tesla account. Je kunt de twee staps verificatie koppelen aan een verificatie app van een derde partij, zoals Google Authenticator. Het is een extra stukje veiligheid bovenop de reguliere beveiliging. De Tesla app was al te beveiligen met een wachtwoord, een SMS-code of een gezichtsscan.

Het heeft even geduurd voordat twee staps verificatie met de Tesla app werkelijkheid werd. Al in april beloofde Tesla CEO Elon Musk de komst van twee staps verificatie. In augustus kwam het onderwerp nogmaals ten sprake. Uiteindelijk heeft het meer dan een halfjaar geduurd. Het is aanbevolen om dit meteen in te stellen. Zo is je Tesla account steengoed beveiligd. (via Electrek)